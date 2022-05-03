Луганский фермер не отдал свою технику в "колхоз": оккупанты расстреляли его дом из БТР

Российские оккупанты мародерят и терроризируют людей в Луганской области. Они пробуют на захваченных территориях организовать коллективные хозяйства.

Об этом 2 мая рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он сообщил, что на оккупированной территории в Сватовом россияне проводили собрание.

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"Они сказали всем фермерам, что их имущество возвращается в коммунальную собственность и они будут создавать колхозы. И, соответственно, какая-то обезьяна должна этим управлять", – отметил Гайдай.

Россияне прибегают к мести

Глава ОВА сказал, что на собрании был человек, имеющий небольшое фермерское хозяйство. Он встал и спросил оккупантов: "Как вы это представляете? Я всю жизнь работал на земле. Я положил туда здоровье, нервы, много силы и ресурса. У меня есть результат, я зарабатываю деньги. Это моя земля и техника. На меня работают люди, и вы хотите, чтобы я отдал все в колхоз?".

Он отказался сотрудничать. Вечером подъехал БТР к дому этого мужчины и расстрелял дом. Слава Богу, люди остались живы, но таким образом россияне подавляют любое желание спорить,

– сказал Гайдай.

Что грабят россияне

Оккупанты воруют не только бытовые предметы, но и медицинское оборудование. Гайдай сказал, что командование оккупантов удивляется, какие средства есть в украинских больницах. Заметил, что захватчики смотрят на это как на космический корабль.

Кроме этого, рассказал Гайдай, что даже если оккупант украдет смартфон и привезет в дальнюю российскую деревню, то там не будут знать, как этим пользоваться и как звонить.

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