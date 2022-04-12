В Луганской области частично исчезла мобильная связь: проблему решают

В Луганской области частично исчезла мобильная связь. Сейчас местная власть работает над решением проблемы.

Если сеть на мобильном компьютере исчезла, следует подключить национальный роуминг. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 12 апреля.

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В Луганской области частично исчезла мобильная связь. Без паники! Работаем над решением проблемы!

– написал Гайдай.

Как подключиться к национальному роумингу

отключить автовыбор сети (на Android : настройки – мобильная сеть или подключение – оператор, на iOS : параметры – сотовые данные – выбор сети);

: настройки – мобильная сеть или подключение – оператор, на : параметры – сотовые данные – выбор сети); найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

проверить возможность исходящего вызова, SMS;

1 раз в день пытаться вернуться в сеть своего оператора.

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