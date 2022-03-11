В Луганской области, несмотря на обстрелы, продолжается эвакуация мирного населения

11 марта 2022 , 18:38
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Источник:

ГСЧС Украины

Российская орда разрушает гражданскую инфраструктуру, заставляя людей убегать в более безопасные города. Но провести эвакуацию очень сложно, ведь враг не прекращает обстрел мирного населения.

Несмотря на обстрелы, спасатели в Луганской области продолжают помогать мирному населению. Они проводят эвакуацию людей из районов боевых действий.

Кстати 1 800 человек из Бучи были эвакуированы 11 марта в сопровождении Красного Креста

В пятницу, 11 февраля, спасатели провели эвакуацию к поездам жителей:

  • Северодонецка;
  • Рубежного;
  • Лисичанска.

Люди на поездах отправились в Камышевах и город Покровск.


В Луганской области, несмотря на обстрелы, продолжается эвакуация мирного населения / Фото ГСЧС

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Автор: Михайло Гема