В Луганской области объявили о "зеленом коридоре" 13 марта: адреса сбора
13 марта 2022 , 08:44Читати новину українською
Источник:Луганская ОВА
В Луганской области с 9 утра будет действовать режим тишины. В регионе организуют "зеленый коридор", чтобы эвакуировать женщин, детей, пожилых людей
Уже в 10 утра эвакуационные автобусы прибудут в Бахмут, что в Донецкой области, и сразу отправятся в Луганскую область. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
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Места сбора для эвакуации:
- Лисичанск – Сосюры 324, здание ГСЧС;
- Кременная – улица Титова, возле Укрпочты;
- Рубежное – Владимирская площадь, возле городского совета;
- Северодонецк – ДК "Строителей";
- Горное – Дом культуры "Украина";
- Золотое – Квартал Солнечный 8а.
До этих мест нужно добираться самостоятельно. Затем людей отвезут в эвакуационный поезд.
"Далее граждан будет ждать поезд и долгожданная безопасность", – отметил Гайдай.
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