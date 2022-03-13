В Луганской области объявили о "зеленом коридоре" 13 марта: адреса сбора

В Луганской области с 9 утра будет действовать режим тишины. В регионе организуют "зеленый коридор", чтобы эвакуировать женщин, детей, пожилых людей

Уже в 10 утра эвакуационные автобусы прибудут в Бахмут, что в Донецкой области, и сразу отправятся в Луганскую область. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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Места сбора для эвакуации:

Лисичанск – Сосюры 324, здание ГСЧС;

Кременная – улица Титова, возле Укрпочты;

Рубежное – Владимирская площадь, возле городского совета;

Северодонецк – ДК "Строителей";

Горное – Дом культуры "Украина";

Золотое – Квартал Солнечный 8а.

До этих мест нужно добираться самостоятельно. Затем людей отвезут в эвакуационный поезд.

"Далее граждан будет ждать поезд и долгожданная безопасность", – отметил Гайдай.

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