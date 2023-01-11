Оккупанты готовят теракт в Луганской области, чтобы обвинить ВСУ, – Центр нацсопротивления

Российские оккупанты продолжают атаковать мирное население Украины. Вскоре в Луганской области захватчики планируют обстрелять одно из медучреждений.

В обстреле враг хочет обвинить Вооруженные Силы Украины. Таким образом, оккупанты продолжают творить беспорядок на временно оккупированных территориях.

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Оккупанты готовят теракт в Луганской области

Как стало известно, на оккупированной Луганщине оккупационные власти испытывают проблемы с мирным населением. В настоящее время в регионе обострен гуманитарный кризис.

Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги,

– рассказали в Центре нацсопротивления.

Чтобы показать ВСУ в плохом свете, оккупанты планируют устроить обстрел одной из больниц Луганщины, где находятся мирные люди. Таким образом, захватчики хотят нанести ракетный удар именно по отделению с гражданскими.

"Оккупанты системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь информацию для своих пропагандистских материалов и цинично манипулировать гражданами на временно оккупированных территориях", – подчеркнули эксперты.

Захватчики готовят списки школьников для мобилизации

Жителей временно оккупированных территорий призывают быть внимательными возле объектов гражданской инфраструктуры, поскольку враг может нанести ракетный удар когда-либо. По возможности выезжайте на подконтрольные Украине территории.

Накануне стало известно, что российские оккупанты приказали детям 2005 – 2006 года рождения на временно оккупированных территориях встать на так называемый "обязательный военный учет". Сейчас это происходит на захваченных Луганской и Донецкой областях.

Таким образом, захватчики формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего, тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году.