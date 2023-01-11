В обстрілі ворог хоче звинуватити Збройні Сили Україні. Таким чином, окупанти продовжують творити безлад на тимчасово окупованих територіях.

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Окупанти готують теракт на Луганщині

Як стало відомо, на окупованій Луганщині окупаційна влада має проблеми з мирним населенням. Наразі у регіоні загострена гуманітарна криза.

Однією із причин є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових. Зокрема простих мешканців просто виганяють з лікарень або відмовляються надавати послуги,

– розповіли у Центрі нацспротиву.

Щоб показати ЗСУ у поганому світлі, окупанти планують влаштувати обстріл однієї з лікарень Луганщини, де перебувають мирні люди. Таким чином, загарбники хочуть завдати ракетного удару саме по відділенню з цивільними.

"Окупанти системно обстрілюють тимчасово окуповані міста аби мати інформацію для своїх пропагандистських матеріалів та цинічно маніпулювати громадянами на тимчасово окупованих територіях", – наголосили експерти.

Важливо! Мешканців тимчасово окупованих територій закликають бути уважними біля об’єктів цивільної інфраструктури, оскільки ворог може завдати ракетного удару будь-коли. За можливості, виїжджайте на підконтрольні Україні території.

Загарбники готують списки школярів для мобілізації

Напередодні стало відомо, що російські окупанти наказали дітям 2005 – 2006 року народження на тимчасово окупованих територіях стати на так званий "обов’язковий військовий облік". Наразі це відбувається на захоплених Луганщині та Донеччині.

У такий спосіб загарбники формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році.