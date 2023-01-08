Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За інформацією Центру національного спротиву, до тимчасово окупованого Сватового прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ.

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Російські окупанти планують оцінити можливості щодо підриву дамби місцевого водосховища.

Якими будуть наслідки підриву дамби

Як зазначив Світан, водосховище розташоване на схід від Сватового. Воно має відносно невеликі розміри. За словами військового експерта, підрив дамби водосховища спричинить лише незначне підвищення рівня води у ріці Красна, яка є притокою Сіверського Дінця.

"Ріка Красна, яка тече від Сватового у бік Кремінної, є своєрідною "лінією розмежування". Вона є одним із рівнів тієї оборони, на базі якої росіяни утримують лінію фронту від Сватового до Кремінної", – сказав Світан.

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Чи зможуть росіяни стримати просування ЗСУ

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що у росіян дійсно є така "опція" – підірвати дамбу Сватівського водосховища. Окупанти розраховують на цей варіант, аби стримати наступ Збройних Сил України. Однак це не дуже допоможе загарбникам.

При підриві дамби хвилі як такої не буде. Спочатку рівень води у ріці Красна підніметься, однак він спаде вже за 5 – 7 днів, не більше. Тобто росіяни можуть затримати наше просування максимум на тиждень,

– сказав Світан.

Військовий експерт вважає, що якщо окупанти й зважаться на підрив дамби на Луганщині, то великих проблем для ЗСУ це не спричинить.

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