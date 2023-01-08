Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По информации Центра национального сопротивления, во временно оккупированный город Сватово прибыло враждебное инженерно-саперное подразделение.

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Российские оккупанты планируют оценить возможности по подрыву дамбы местного водохранилища.

Какими будут последствия подрыва дамбы

Как отметил Свитан, водохранилище расположено к востоку от Сватового. Оно имеет относительно небольшие размеры. По словам военного эксперта, подрыв дамбы водохранилища повлечет за собой лишь незначительное повышение уровня воды в реке Красная, которая является притоком Северского Донца.

"Река Красная, которая течет от Сватового в сторону Кременной, – это своеобразная "линия разграничения". Она является одним из уровней той обороны, на базе которой россияне удерживают линию фронта от Сватового до Кременной", – сказал Свитан.

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Смогут ли россияне сдержать продвижение ВСУ

Полковник запаса ВСУ отметил, что у россиян действительно есть такая "опция" – взорвать дамбу Сватовского водохранилища. Оккупанты рассчитывают на этот вариант, чтобы сдержать наступление Вооруженных Сил Украины. Однако это не очень поможет захватчикам.

При подрыве дамбы волны как таковой не будет. Сначала уровень воды в реке Красная поднимется, однако он спадет уже через 5 – 7 дней, не больше. То есть россияне могут задержать наше продвижение максимум на неделю,

– сказал Свитан.

Военный эксперт считает, что если оккупанты и решятся на подрыв дамбы в Луганской области, то больших проблем для ВСУ это не повлечет.

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