В Луганской области оккупанты постоянно обстреливают гуманитарные колонны
Ирина Верещук сообщила, что сегодня, 4 апреля, будет происходить эвакуация людей из Мариуполя и Луганской области.
Эвакуацию продолжат из тех городов, из которых спасают людей уже несколько дней. Речь идет о Северодонецке, Попасной, Лисичанске, Рубежном и поселке Нижнее.
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук рассказала, что оккупанты постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области.
Но несмотря на это, мужественные полицейские, военные и водители под руководством председателя Луганской областной ВГА продолжают помогать эвакуироваться гражданскому населению,
– сказала она.
Добавим, что эвакуация людей из восточных областей критически важна, ведь оккупанты там сосредотачивают и накапливают свои силы. Кроме этого, враг обстреливает все области Луганщины, нет ни одного населенного пункта, который они обошли. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что худшие обстрелы в:
- Рубежном,
- Лисичанске,
- Северодонецке,
- Попасной.
Именно из этих городов сегодня происходит эвакуация. О ее результатах впоследствии сообщат власти области и страны.
Утренний брифинг Верещук за 4 апреля: смотрите видео