Евакуацію продовжать із тих міст, з яких рятують людей вже кілька днів поспіль. Йдеться про Сєвєродонецьк, Попасну, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє.

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук розповіла, що окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині.

Та попри це, мужні поліцейські, військові та водії під керівництвом голови Луганської обласної ВЦА продовжують допомагати евакуюватись цивільному населенню,

– сказала вона.

Додамо, що евакуація людей із східних областей є критично важливою, адже окупанти там зосереджують та накопичують свої сили. Окрім цього, ворог обстрілює усі області Луганщини, немає жодного населеного пункту, який вони б оминули. Глава Луганської ОВА підкреслив, що найгірші обстріли у:

Рубіжному,

Лисичанську,

Сєвєродонецьку,

Попасній.

Саме з цих міст сьогодні відбувається евакуація. Про її результати згодом повідомить влада області та країни.

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