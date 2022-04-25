В Луганской области оккупанты практически разрушили все учреждения здравоохранения

Российские военные целенаправленно разрушают медицинскую инфраструктуру и при обстреле целятся по машинам экстренной медицинской помощи.

Об этом заявила омбудсменка Людмила Денисова. По ее словам, от начала войны России против Украины враг уже разрушил 347 учреждений здравоохранения. 36 из них восстановить уже невозможно.

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В Луганской области разрушены почти все медицинские учреждения

В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или разрушены. Отсутствие заведений здравоохранения угрожает жизни тысячи людей в оккупированных городах.

В ВОЗ констатировали, что система здравоохранения на Востоке Украины практически уничтожена, они подтвердили 162 нападения на медицинские учреждения и персонал, в результате которых погибли по меньшей мере 73 человека,

– отметила Денисова.

Также она рассказала, что российские оккупанты не предоставляют разрешение ВООЗ хотя бы на два дня приехать в Мариуполь и другие районы, в которых критическая ситуация, чтобы оценить потребности системы здравоохранения и предоставления жизненно необходимых медицинских услуг больным и раненым.

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