В Луганской области оккупанты разрушили по меньшей мере 7 храмов и исламский центр

"Русский мир" продолжает наносить беспощадные разрушения Украине. Оккупанты стирают с земли Луганской области все, что видят на своем пути. В частности, даже то, во что верят сами – православные храмы.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, на самом деле России совсем не нужны люди, дома, предприятия или памятники архитектуры.

Обратите внимание В результате обстрелов оккупантов в Луганской области разрушена почти вся гражданская инфраструктура

Враг разрушает храмы

Как отметил Гайдай, в Северодонецке Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор не выдержал 4 прямых попадания снарядов оккупанта.

"Несмотря на это, там в подвальном помещении сегодня состоялась Пасхальная заутреня и Божественная литургия", – отметил глава области.

Он также добавил, что здание Свято-Екатериненского храма в Счастье частично разрушено. Отмечается, что оно является памятником культурного наследия.

Кроме того, артиллерийские снаряды рашистов попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске. В Рубежном прилетело в храм в честь Матроны Московской и в новостройку – Свято-Георгиевский храм.

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Российские военные повредили и храм Свято-Михайловского прихода в Попасной. В Троицком в Свято-Троицком храме выбило окна.

Также были разрушены исламский культурный центр "Бисмелье" в Северодонецке и молитвенное помещение ЕХБ в Метелкино.

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