Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, насправді Росії зовсім не потрібні люди, будинки, підприємства чи пам'ятки архітектури.

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Ворог руйнує храми

Як зазначив Гайдай, у Сєвєродонецьку Свято-Христо-Різдвяний кафедральний собор не витримав 4 прямі влучання снарядів окупанта.

"Незважаючи на це, там у підвальному приміщенні сьогодні відбулася Пасхальна заутреня та Божественна літургія", – зазначив очільник області.

Він також додав, що будівля Свято-Катериненського храму в Щасті частково зруйнована. Зазначається, що вона є пам'яткою культурної спадщини.

Крім того, артилерійські снаряди рашистів влучили у Свято-Митрофанівський храм в Лисичанську. Водночас у Рубіжному прилетіло в храм на честь Матрони Московської та в новобудову – Свято-Георгіївський храм.

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Російські військові пошкодили й храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній. У Троїцькому у Свято-Троїцькому храмі повибивало вікна.

Також зазнали руйнувань ісламський культурний центр "Бісмілля" в Сєвєродонецьку та молитовне приміщення ЄХБ у Метьолкіному.

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