Низкий сорт: на границе России и оккупированной Луганской области требуют миграционные карты

В Луганской области российские захватчики устраивают полный беспорядок. Они требуют заполнять миграционную карту иностранца.

Так, оккупанты ранее демонстрировали ряд утвержденных документов по ликвидации границы между Луганщиной и территорией России. Однако время пребывания людей на таможнях с тех пор не уменьшилось.

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Оккупанты требуют миграционные карты в Луганской области

При въезде в Россию обязательна до заполнения миграционная карточка. К тому же на границе захватчики проверяют транспорт и другие документы.

Таким образом, жителей так называемой псевдореспублики "ЛНР" оккупанты воспринимают как иностранных граждан.

Что происходит в Луганской области

Российское правительство направляет более одного миллиарда рублей на обеспечение работы выездных медицинских бригад и многофункциональных госпиталей на оккупированных территориях. Планируется также сформировать из специалистов этих структур выездные бригады и организовать полевые госпитали.

Кстати, больницы в Луганской области переполнены ранеными оккупантами. Некоторые из медучреждений переоборудовали под казармы. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. В то же время руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

Кроме того, военное руководство россиян пытается оперативно восстанавливать свои подразделения. Так, в Кадиевке работает военно-врачебная комиссия захватчиков. Там признают пригодными раненых оккупантов для последующего их возвращения в строй.

Россияне разрабатывают новые тактики

Недавно глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне не прекращают наступать. Враг пытается если не каждый день, то через день "продавить" украинскую оборону.

К тому же оккупанты применяют такую тактику, что наступления проводят больше ночью.

"Вероятно, кто-то там разрабатывает определенные новые тактические мероприятия, поэтому они экспериментируют", – подчеркнул Гайдай.