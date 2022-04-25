В Луганской области оккупаны на Пасху третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод

На Пасху в Луганской области российские захватчики разрушили семь домов и третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

К теме Наносят авиаудары и бьют из минометов: в Генштабе рассказали, какая сейчас ситуация на Донбассе

По его словам, в праздничное воскресенье вся область была под вражескими обстрелами. Больше всего пострадали Северодонецк, Рубежное, Горное и Лисичанск, где враг попал в нефтеперерабатывающий завод уже в третий раз. Информация о последствиях еще не проверяется.

Обстрелы на Пасху – признак "русского мера"

В православный праздник в квартиру прилетает снаряд – от православного. Это признак "русского мира" – убивать и разрушать, не думая, только выполняя приказы. В воскресенье сгорели три многоэтажки и четыре частных дома,

– рассказал о деталях обстрелов Гайдай.

В частности, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома, в Северодонецке – многоэтажки и хозяйственные постройки, в Рубежном и Горном – дома.

Последствия обстрелов в Луганской области на Пасху / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Известно, что несколько автомобилей, в том числе грузовых, из-за обстрелов попали в ДТП или загорелись.

Вас может заинтересовать – над Одессой сбили 2 ракеты, выпущенные из акватории Каспийского моря: видео