В Луганской области от вражеских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 – ранены

В течение вчерашних суток, 14 апреля, российские оккупанты 24 раза обстреливали дома и объекты инфраструктуры Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В результате вражеских обстрелов два человека погибли, еще двое получили ранения. В частности 37-летний житель Кременной получил осколочное ранение спины.

Захватчики обстреливают жилые кварталы

Речь идет об огне, открытом врагом по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, но отнюдь не о боевых действиях. 5 раз россияне целили по домам кременян, еще четыре – лисичан,

– сообщил Гайдай.

Из-за обстрелов оккупантов уничтожены и повреждены 12 домов, а также технические и промышленные сооружения.

Также Гайдай отметил, что уже в течение месяца в Рубежном продолжаются позиционные уличные бои, а некоторые новости оттуда удается получать только тогда, когда кто-нибудь из очевидцев может вырваться из местности.

Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными лицами в сторону Сватового, потерял много крови и через двое суток умер,

– добавил глава области.

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