В Луганской области пограничники отбили вражескую атаку и взяли оккупанта в плен

Российские военные снова попытались незаметно подкрасться к позициям бойцов ВСУ в Луганской области.

Но эта попытка рашистов была безуспешной.

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В МВД Украины сообщили, что пограничники обили атаку. От выстрелов часть оккупантов разбежалась, еще больше подвергая себя пулям ВСУ, а кто-то уже стал удобрением для украинских земель.

Во время этой атаки пограничники взяли в плен сдавшегося раненого российского солдата. Стало известно, что это уроженец Стаханова. С 2019 года он служит артиллеристом. В настоящее время военные выясняют, причастен ли пленник к обстрелам мирных украинцев.

По словам офицера с позывным "Рой", это уже была четвертая попытка наступления рашистов на той же позиции.

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