В Луганской области полностью обесточены 23 населенных пункта, 22 остались без газа

Обстрелы на Луганщине не утихают. Вследствие этого 23 населенных пункта остались без света, а без газа – 22.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он добавил, что коммунальщики, несмотря на обстрелы, работают над возвращением света, газа и воды в дома. Но также отметил, что повреждений, причиненных оккупантами, очень много.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Жители Луганщины вынуждены сидеть без света и мерзнуть

Полностью без газоснабжения сейчас находятся 23 населенных пункта области. Еще 7 – частично. Речь идет о 35 тысячах украинцев, не имеющих доступа к газу, а это не только о приготовлении пищи, но и об обогреве домов.

области. Еще 7 – частично. Речь идет о 35 тысячах украинцев, не имеющих доступа к газу, а это не только о приготовлении пищи, но и об обогреве домов. Также без света остались 34 населенных пункта: 22 полностью и 12 частично. В результате без электроэнергии 84 873 человека.

Сергей Гайдай отметил, что местами разрушены десятки метров коммуникации. Все это последствия вражеских обстрелов, которые изо всех сил пытаются ликвидировать местные коммунальщики.

Он также добавил, что бывают ситуации, когда сложнее найти поврежденный участок, а не отремонтировать его. Но это не мешает коммунальщикам делать все возможное, чтобы возвращать жителям свет и газ.

В результате вторжения российских военных в области уже повреждено значительное количество газопроводов. Он отметил, что вынужденно пришлось закрыть несколько задвижек на выходе из газораспределительных станций.

Это интересно – Запасы оккупантов должны закончиться 18 марта – смотрите видео: