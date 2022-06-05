В Луганской области постоянные обстрелы, отдельные бригады отбивают по 6 атак ежедневно, – Наев

В Луганской области силы обороны ежедневно отражают многочисленные вражеские атаки – они не прекращаются ни днем, ни ночью. На Донецком направлении россияне накрывают наши позиции из артиллерии и авиации.

О ситуации на тяжелых участках фронта рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Генерал-лейтенант подчеркнул, что устойчивость обороны заключается в устойчивости украинских военных, исполняющих обязанности с риском для жизни.

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Отдельные бригады вынуждены отбивать по 6 атак врага каждый день

В Луганской области в зоне ответственности определенных бригад нашим защитникам приходится отбивать по 6 и более атак каждый день. Тем временем в Донецкой области украинские позиции враги накрывают постоянными артиллерийскими обстрелами. Также россияне избивают из авиации.

На Запорожском направлении ВСУ делают все для устойчивости обороны. Они не разрешают произойти враждебному прорыву.

Каждый день их подвиги делают невозможным продвижение противника. Это очень сложная задача, которую выполняют солдаты, сержанты, командиры взводов, рот, батальонов и бригад,

– рассказал командующий ОС ВСУ.

Защитники не дают врагу продвинуться

Украинские военные делают все, чтобы в минимальный срок повысить свои возможности – на наиболее угрожающих направлениях. Защитники работают над тем, чтобы не дать шанс врагу продвинуться и окружить наши силы.

Горжусь мужественными героями великого государства, с оружием в руках вставших на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Честь Вам и земной поклон,

– добавил генерал-лейтенант Наев.

С 24 февраля украинские защитники ликвидировали 31 150 российских оккупантов . Также наши воины уничтожили 1381 танк, 3392 боевых бронированных машин, 210 самолетов и 175 вертолетов.

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Ситуация на наиболее напряженных участках фронта

По словам Сергея Наева, в Харьковском направлении ВСУ улучшили свое тактическое положение. Там продолжаются работы по укреплению линий обороны.

Только за сутки кафиры обстреляли 32 населенных пункта : по меньшей мере 4 человека погибли, еще более 10 были ранены.

Русские наголову разрушили гуманитарный штаб в Лисичанске . Там зафиксировали около 30 прилетов.

Враги продолжают штурмовать Северодонецк, сейчас город поделен пополам, идут уличные бои. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, россияне подтянули в областной центр Луганской области дополнительные силы.

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