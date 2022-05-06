Об этом для 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что украинские военные с самого начала знали всю ситуацию в Луганской области.
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"Они просто пытаются отвлечь наши Вооруженные Силы. Когда россияне получили контрудар на Изюмском направлении, они сразу на соседнем стали угрожать наступательными действиями", – рассказал Жданов.
Не дать создать плацдарм
По словам эксперта, оккупанты хотят оттянуть часть сил именно из Изюмского направления. Однако украинские военные готовы достойно встретить врагов в Луганской области.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 6 мая сообщил, что обстрелы активизировались, а российские войска пытаются форсировать Северский Донец. Жданов сказал, что для Украины это форсирование критическое в том плане, если им все удастся и оккупанты получат плацдарм для накопления войск и дальнейшего развития наступления.
Думаю, что мы будем пытаться сбросить силы, которые будут хотеть переправляться через реку. Наша задача – не дать создать плацдарм,
– отметил эксперт.
Жданов считает, что форсирование Северского Донца для россиян малореалистично.
Обратите внимание – Олег Жданов о ситуации в Луганской области: смотрите видео
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