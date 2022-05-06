Про це для 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що українські військові з самого початку знали всю ситуацію на Луганщині.

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"Вони просто намагаються відволікти наші Збройні Сили. Коли росіяни отримали контрудар на Ізюмському напрямку, то вони одразу на сусідньому стали загрожувати наступальними діями", – розповів Жданов.

Не дати створити плацдарм

За словами експерта, окупанти хочуть відтягнути частину сил саме з Ізюмського напрямку. Проте українські військові готові гідно зустріти ворогів на Луганщині.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 6 травня повідомив, що обстріли активізувалися, а російські війська намагаються форсувати Сіверський Донець. Жданов сказав, що для України це форсування критичне в тому плані, якщо їм все вдасться й окупанти отримають плацдарм для накопичення військ й подальшого розвитку наступу.

Думаю, що ми намагатимемось скинути сили, які хотітимуть переправлятися через річку. Наше завдання – не дати створити плацдарм,

– зазначив експерт.

Жданов вважає, що форсування Сіверського Дінця для росіян є малореалістичним.

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