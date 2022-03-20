В Луганской области сообщили о подозрении госслужащей, которая пошла на работу к оккупантам

Офис генпрокурора сообщил о подозрении госслужащей в Луганской области, которая пошла на работу к оккупантам – заняла должность в псевдопрокуратуре на оккупированной территории.

Госслужащая одного из отделов Старобельской окружной прокуратуры в Луганской области добровольно заняла должность в незаконных правоохранительных органах.

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По данным следствия, сотрудница прошла собеседование с представителями псевдореспублики в Луганской области с целью перехода на сторону оккупанта.

В ходе "трудоустройства" женщина дала согласие на добровольное вступление в ряды новой незаконной "структуры" и присягнула на верность самопровозглашенной "Луганской народной республике",

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Ей уже объявили подозрение, сейчас решается вопрос о вынесении постановления о задержании подозреваемой.

К слову, в Харьковской области депутат поселкового совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовился к захвату оккупантами государственной власти. В офисе Генпрокурора ему уже сообщили о подозрении.

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