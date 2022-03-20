Службовиця одного з відділів Старобільської окружної прокуратури на Луганщині добровільно зайняла посаду в незаконних правоохоронних органах.

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За даними слідства, співробітниця пройшла співбесіду з представниками псевдореспубліки на Луганщині з метою переходу на сторону окупанта.

У ході "працевлаштування" жінка надала згоду на добровільний вступ до лав новоствореної незаконної "структури" та присягла на вірність самопроголошеній "Луганській народній республіці",

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Їй вже оголосили підозру, наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваної.

До слова, на Харківщині депутат селищної ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" готувався до захоплення окупантами державної влади. В Офісі Генпрокурора йому вже повідомили про підозру.

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