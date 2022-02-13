В Луганской области взорвалось кафе: более 10 пострадавших

В Луганской области вечером 12 февраля прогремел сильный взрыв в кафе. Происшествие произошло в поселке Станица Луганская.

В результате взрыва пострадали 12 человек, большинству из которых потребовалась госпитализация.

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Взрыв раздался в кафе "Мрия" примерно в 18:00. По предварительным данным, в кафе взорвался газовый баллон. После этого в помещении кафе вспыхнул пожар. Спасатели смогли его ликвидировать около 22:00. В тот момент площадь возгорания составляла 160 квадратных метров.

Что известно о пострадавших

Из-за взрыва пострадали 12 человек:

8 человек доставили в медицинские учреждения,

еще четверо пострадавших после оказания помощи находятся на амбулаторном лечении.

Поселок Станица Луганская, где прогремел взрыв: карта

Следует отметить, что еще 18 июня в оккупированном Россией Луганске произошел взрыв на газопроводе. После этого вспыхнул пожар. От подачи природного газа отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.