В Луганской области запретили вывозить горючее за пределы области
14 марта 2022 , 15:15Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Гайдая
В Луганской области предпринимателям, торгующим горючим, запретили вывозить его за пределы области. Соответствующее распоряжение действует с 14 марта.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Речь идет о бензине марок А-92 и А-95, дизельном топливе и сжиженном газе для автомобилей.
Распоряжение является обязательным к исполнению,
– подчеркнул председатель ОВА.
Контролировать соблюдение ограничений поручено Нацполиции и подразделениям Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии, размещенным на территории Луганщины.
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