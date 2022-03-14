В Луганской области запретили вывозить горючее за пределы области

В Луганской области предпринимателям, торгующим горючим, запретили вывозить его за пределы области. Соответствующее распоряжение действует с 14 марта.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Речь идет о бензине марок А-92 и А-95, дизельном топливе и сжиженном газе для автомобилей.

Распоряжение является обязательным к исполнению,

– подчеркнул председатель ОВА.

Контролировать соблюдение ограничений поручено Нацполиции и подразделениям Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии, размещенным на территории Луганщины.

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