Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Мовиться про бензин марок А-92 та А-95, дизельне паливо й скраплений газ для автомобілів.

Розпорядження є обов'язковим до виконання,

– наголосив голова ОВА.

Контролювати дотримання обмежень доручено Нацполіції та підрозділам Збройних Сил України й Нацгвардії, які розміщені на території Луганщини.

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