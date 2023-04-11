Луганскую ОВА возглавит Артем Лысогор: что о нем известно

Во вторник, 11 апреля, Кабинет Министров Украины согласовал назначение на должность главы Луганской ОВА Артема Владимировича Лысогора. До своего назначения он был заместителем начальника главного управления Нацполиции Житомирской области.

Также в этот день главой Сумской ОВА назначили Артюху Владимира Николаевича. Об этих назначениях сообщил представитель Кабинета Министров Тарас Мельничук, сообщает 24 канал.

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Что известно об Артеме Лысогоре

Новому главе Луганской ОВА сейчас 39 лет. Свое образование по специальности "Правоведение" он получил в Национальной академии внутренних дел, которую окончил в 2004 году. С июня 1999 года он начал службу в органах внутренних дел в Харькове курсантом Национального университета внутренних дел.

С июля 2016 года Артем Лысогор временно исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, а с сентября того же года был назначен заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Согласно данным его фейсбук-страницы, ранее он также работал в должности заместителя командира роты в полку патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1". Также имел опыт проведения и организации специальных учений по отработке эффективности и слаженности действий в приграничных районах.

С октября 2021 года и по июнь 2022 года, когда Артем Лысогор занимал должность заместителя начальника ГУ НП Житомирщины, он был откомандирован на Восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных сил по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

За время своей карьеры Артем Лысогор получил звание полковника полиции. Более того, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в этот период, Указами Президента был награжден орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" ІІІ степени.

В комментарии "Суспільному Житомир" Артем Лысогор подтвердил, что ему известно о согласовании его кандидатуры на должность главы Луганской ОВА. Однако указ еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

Да, известно, что согласовали, но решение за президентом, поэтому сейчас в ответ на ваш вопрос могу сказать вам одно: возможно, все еще впереди. Я житомирчанином остаюсь все равно,

– сказал Артем Лысогор.

Полномасштабная война застала в Счастье

Раньше в интервью Артём Лисогор поделился, что в зоне ООС, куда его отправили в октябре 2021 года, находился большой гарнизон полицейских подразделений. Этот гарнизон осуществлял полицейские функции, помогал военным, проводил контрдиверсионные мероприятия и выполнял другие задачи.

С октября по декабрь 2021 года Артем Лысогор с подчиненными усилил блокпосты на наличие блиндажей и укреплений, развернул взводные опорные пункты. Также он вносил отдельные коррективы в подготовку и взаимодействие подразделений и их возможных действий, ведь в то время уже были слухи и догадки о полномасштабном вторжении России.

Мы понимали, что все это нам может понадобиться в случае полномасштабной агрессии,

– отмечал он.

Также были разработаны соответствующие планы, которые впоследствии сыграли свою роль в организации работы уже во время активной фазы боевых действий.

20 февраля Артем Лысогор отбыл в Счастье Луганской области для организации работы дополнительных подразделений, сформированных из батальонов. Там его застало полномасштабное вторжение России. Он с подразделениями участвовал в обороне города и эвакуации мирных граждан.