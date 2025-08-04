Вероятная дочь диктатора Владимира Путина Луиза Розова впервые открыто рассказала о своей жизни и поделилась новыми фото. Она назвала лидера России виновным в смертях людей.

В свидетельстве о рождении девушки указано отчество – "Владимировна". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Что известно о вероятной дочери Путина?

Луиза Розова родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге как Елизавета Кривоногих. СМИ пишут, что ее мать, вероятно, была любовницей Владимира Путина и после рождения дочери значительно разбогатела. А в свидетельстве о рождении девушки графа "отец" пуста.

До сих пор Луиза тщательно скрывала свое лицо в соцсетях, однако недавно впервые выложила селфи.

Так замечательно снова показать миру свое лицо. Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою,

– написала девушка в одном из постов.

Ймовірна донька російського диктатора / Фото с телеграма Bild

По данным СМИ, после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Луиза покинула родную страну и теперь живет во Франции. За пределами России ей постоянно напоминали о ее происхождении.

"Я действительно виновата в действиях своей семьи, которая даже не слышит меня?", – заявила Луиза.

Девушка выразила печаль из-за того, что не может посетить родной город. Однако не вспомнила о страданиях людей именно из-за войны.