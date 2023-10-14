В пятницу, 13 октября, спикер сам об этом заявил в интервью в эфире одного из польских медиа. Впоследствии это подтвердили на официальном уровне в Варшаве.

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Из-за чего уволили спикера МИД Польши

Ясина сказал, что во время парламентских выборов в Польше за границей будут комиссии, которые не будут своевременно считать голоса. Поэтому его, собственно, и уволили.

Из-за ложной информации о степени подготовки министерства иностранных дел к организации выборов за границей, предоставленной пресс-секретарем МИД г-ном Лукашем Ясиной, он был немедленно уволен с должности,

– впоследствии констатировали в ведомстве.

Заметим, что сам спикер в прощальном сообщении в соцсетях написал, что пресс-секретарь – это как сапер, который в любой может подорваться на мине: "Завершая свои обязанности спикера министерства иностранных дел, я хотел бы поблагодарить всех. Спокойной ночи и до новых встреч", – добавил он.

Спикер МИД Польши заявил о своем увольнении: сообщение журналиста Павла Жуховского

Выпад экс-спикера в сторону Зеленского

В мае 2023 года представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил в эфире этого же медиа, что Волынская трагедия – это преступление Украины, за которое нынешний президент Владимир Зеленский якобы должен извиниться.

Отметим, что из-за этого высказывание Ясина был отправлен в "отпуск" на время. Кроме того, украинское посольство в Польше назвало подобные заявления недопустимыми.