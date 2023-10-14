У п'ятницю, 13 жовтня, спікер сам про це заявив в інтерв'ю в ефірі одного з польських медіа. Згодом це ще й підтвердили на офіційному рівні у Варшаві.

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Через що звільнили речника МЗС Польщі

Ясіна сказав, що під час парламентських виборів в Польщі за кордоном будуть комісії, які не будуть вчасно рахувати голоси. Через це його, власне, й звільнили.

Через неправдиву інформацію про ступінь підготовки міністерства закордонних справ до організації виборів за кордоном, надану прессекретарем МЗС паном Лукашем Ясіню, його було негайно звільнено з посади,

– згодом констатували у відомстві.

Зауважимо, що сам речник у прощальному дописі в соцмережах написав, що прессекретар – це наче сапер, який в будь-який може підірватися на міні: "Завершуючи свої обов'язки речника міністерства закордонних справ, я хотів би подякувати всім. На добраніч і до нових зустрічей", – додав він.

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Випад уже ексречника у бік Зеленського

У травні 2023 року речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив в ефірі цього ж медіа, що Волинська трагедія – це злочин України, за який теперішній президент Володимир Зеленський нібито повинен перепросити.

Наголосимо, що через це висловлювання Ясіна був відправлений у "відпустку" на певний час. Окрім того, українське посольство в Польщі назвало такі заяви неприпустимими.