Лукашенко хочет "мобилизовать всех", но пока – на сбор урожая

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о "мобилизации". Впрочем, не о военной, а на сбор урожая.

По словам Лукашенко, Беларуси необходимо направить больше людей на уборку урожая и на другие работы, которые завершают сельскохозяйственный год. Об этом сообщают местные СМИ.

Важно Мобилизации не будет, но военные навыки нужны, – Лукашенко заврался на фоне российских истерик

Лукашенко хочет "мобилизовать всех"

Президент Беларуси призвал глав районных администраций "мобилизовать всех", подчеркнув, что говорится, в частности, о школьниках.

Если человек пойдет 5-6 часов поработает – и родителям к радости, и ребенку хорошая физическая подготовка,

– считает Лукашенко.

Таким образом он хочет "мобилизовать студентов, рабочих, государственных служащих и других людей", чтобы собрать урожай.

Лукашенко объявил "мобилизацию" для сбора урожая: смотрите видео

Лукашенко бросился оправдывать мобилизацию

Недавно Александр Лукашенко приехал в Россию и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Он заговорил о тех, кто сбежал из России из-за введения частичной мобилизации.

Так, президент заявил, что в России 25 миллионов мобилизационный ресурс.

"Хорошо, пусть сбежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми были бы? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не волновался, когда в 2020 году несколько тысяч уехали", – считает Лукашенко.

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