О дружбе Лукашенко с боевиками и провале "Спутника V": прямая трансляция Егора Скорины

Россия рискует провалить исследование своей вакцины от коронавируса "Спутник V". В то же время Александр Лукашенко активно пытается всех убедить в "плохих намерениях" задержанного Романа Протасевича. Для этого уже даже сотрудничает с боевиками.

Самопровозглашенный президент Беларуси озвучил идею для пророссийских боевиков, которые находятся на временно оккупированных украинских территориях. Лукашенко хочет, чтобы те допросили Протасевича.

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Таким образом Россия поглощает Беларусь и внушает гражданам страны, что изменения невозможны, а демократия – это миф.

Эти темы будет анализировать журналист и автор проекта "Антифейк" Егор Скорина. Он также решил выяснить, почему Ангела Меркель так умиротворяет Кремль. Германия отправила в США делегацию для обсуждения вопроса "Северного потока-2". Она требует, чтобы российский газопровод все же достроили.

Что интересно, в нормандском формате Германия "благородными словами" выступает, поддерживая Украину. В то же время на деле отказывается предоставить оружие для борьбы с агрессором.

Обо всем этом смотрите в прямой трансляции на ютуб-канале 24 канала 2 июня в 19:00. Не пропустите!

Прямая трансляция с Егором Скориной: смотрите онлайн