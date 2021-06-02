Самопроголошений президент Білорусі озвучив ідею для проросійських бойовиків, які перебувають на тимчасово окупованих українських територіях. Лукашенко хоче, аби ті допитали Протасевича.

До теми Курт Волкер тепер лобіює інтереси "Північного потоку-2", – Зеркаль

У такий спосіб Росія поглинає Білорусь і вселяє громадянам країни, що зміни неможливі, а демократія – це міф.

Ці теми аналізуватиме журналіст та автор проєкту "Антифейк" Єгор Скоріна. Він також вирішив з'ясувати, чому Ангела Меркель так умиротворяє Кремль. Німеччина відправила в США делегацію для обговорення питання "Північного потоку-2". Вона вимагає, аби російський газопровід все ж добудували.

Що цікаво, у нормандському форматі Німеччина "благородними словами" виступає, підтримуючи Україну. Водночас на ділі – відмовляється надати зброю для боротьби з агресором.

Про все це дивіться в прямій трансляції на ютуб-каналі 24 каналу 2 червня о 19:00. Не пропустіть!

Пряма трансляція з Єгором Скоріною: дивіться онлайн