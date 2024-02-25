Пообещал "честное" голосование и "праздник": Лукашенко объявил, что снова идет на выборы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться на "выборах" в 2025 году. Более того, он цинично начал говорить, что якобы "нигде в мире таких открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет".

Об этом сообщает ряд белорусских СМИ. С таким заявлением Лукашенко выступил на избирательном участке. К слову, в воскресенье, 25 февраля, в Беларуси проходит голосование по избранию депутатов в парламент и местные советы, передает 24 Канал.

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Лукашенко пригрозил "радикалам"

Лукашенко заявил, что собирается баллотироваться на президентских "выборах" в 2025 году. Более того, он начал утверждать, что якобы, чем "напряженнее будет обстановка", тем быстрее он пойдет на выборы.

Пойду, пойду, пойду. Передайте им (оппозиции – 24 Канал), что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в частности (для меня, поверьте, это очень важно – ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой), что они будут больше напрягать вас, меня и общество, то быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси,

– заявил Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент начал цинично заявлять, что "власть в Беларуси будет трудно сбросить даже радикальным путем", а также заверил, что "нигде в мире нет таких честных выборов".

"У нас это праздник! Мы проводим искреннюю и честную политику! Нигде в мире нет таких открытых, честных выборов, как в Беларуси. Нам нужна спокойная жизнь и во имя этого мы будем делать все", – заявил Лукашенко.

Лукашенко привиделись "диверсанты" на границе

. В воскресенье, 25 февраля, в Беларуси проходит голосование по избранию депутатов в парламент и местные советы. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала общество бойкотировать эти "выборы". Стоит заметить, что это голосование является первым с начала протестов в 2020 году и массовых политических репрессий после того, как Лукашенко провозгласил себя президентом. Беларусь также не пригласила на выборы международных представителей ОБСЕ. Впрочем, на вопрос, почему в Минск не прибыли наблюдатели, Лукашенко цинично ответил, что они "не просились".

На прошлой неделе Лукашенко выдал новое фантастическое заявление – ему привиделись "украинские диверсанты" на границе с Беларусью. Он заявил, что их якобы задерживают "два – три раза в неделю".

Так, по выдумкам Лукашенко, утром 16 февраля на границе задержали якобы "украинских диверсантов со взрывчаткой".

То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали нескольких диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий, прежде всего на территории России и Беларуси,

– завил Лукашенко.

В ГПСУ на такие выдумки самопровозглашенного президента Беларуси отреагировали достаточно сдержанно. Там подчеркнули, что это обычное подыгрывание кремлевской пропагандистской риторике.