Лукашенко будет уничтожен мгновенно, даже до падения Путина, – Пионтковский
Александр Лукашенко отправился на очередную встречу с Владимиром Путиным. Но, несмотря на верность России самопровозглашенного президента Беларуси, его мгновенно уничтожат.
Так считает российский публицист Андрей Пионтковский. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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По его словам, Путин еще раз заставит Лукашенко поклясться в верности.
Лукашенко – неинтересная тема, он будет мгновенно уничтожен, даже не после падения Путина, а после каких-то процессов в бункере,
– заявил Пионтковский.
По его мнению, это произойдет из-за того, что Лукашенко не смог послать белорусскую армию, потому что опросники показывают, что 90% из них против участия в войне в Украине.
"Да, они формально совершили агрессию, но надо понимать, что белорусский народ – наш союзник в борьбе, а Лукашенко – это маленькая запятая в истории постсоветского пространства", – говорит Пионтковский.
Российский публицист убежден, что белорусский народ совершил два подвига:
- во-первых, они не пришли воевать против Украины,
- во-вторых, они хорошо себя показали во время своей революции, хотя по-другому, чем украинцы.
"Мне кажется, что они из нас трех славянских народов самые близкие к европейской ментальности. В Украине и Беларуси хорошее будущее, а россиянам придется "отмываться" за действия Путина", — добавил Пионтковский.
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К слову, 12 апреля назначена встреча президента РФ и самопровозглашенного президента Беларуси. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин потребует от Лукашенко начать наступление на Волыни в это время (когда начнется наступление на Донбассе, – ред.).