Лукашенко будет вместе с Путиным в Гааге, – депутат Европарламента

Европапламент проголосовал за резолюцию, призывающую расширить санкции не только против российской экономики, но и Беларуси. В частности, речь идет и об отключениях от системы SWIFT.

Об этом сообщил депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

К слову Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

"Лукашенко не играет никакой самостоятельной роли. На международном трибунале в Гааге он будет сидеть в одном ряду с Путиным как за преступления против Украины, так и за преступления против белорусского народа", – сказал Андрюс Кубилюс.

Что известно о резолюции Европарламента

На внеочередном заседании Европарламент проголосовал за резолюцию по вступлению Украины в ЕС и осуждению агрессии России.

Документ призывает расширить санкции против экономики России, а также оборонно-промышленного комплекса. Санкции хотят распространить и на Беларусь, поддерживающую российское вторжение в Украину.

Евродепутаты призывают, в частности:

ограничить импорт более принципиальных русских экспортных продуктов, включая нефть и газ;

запретить новые инвестиции ЕС в Россию, а также новые российские инвестиции в ЕС;

заблокировать все российские банки в европейской финансовой системе, отключить Россию и Беларусь от системы SWIFT.

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