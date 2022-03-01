Про це повідомив депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.
До слова Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
"Лукашенко не відіграє жодної самостійної ролі. На міжнародному трибуналі в Гаазі він буде сидіти в одному ряду з Путіним як за злочини проти України, так і за злочини проти білоруського народу", – сказав Андрюс Кубілюс.
Що відомо про резолюцію Європарламенту
На позачерговому засіданні Європарламент проголосував за резолюцію щодо вступу України в ЄС та засудження агресії Росії.
Документ, зокрема, закликає розширити санкції проти економіки Росії, а також оборонно-промислового комплексу. Санкції хочуть поширити і на Білорусь, яка підтримує російське вторгнення в Україну.
Євродепутати закликають, зокрема:
- обмежити імпорт найбільш важливих російських експортних товарів, включаючи нафту і газ;
- заборонити нові інвестиції ЄС в Росію, а також нові російські інвестиції в ЄС;
- заблокувати всі російські банки в європейській фінансовій системі, відключити Росію та Білорусь від системи SWIFT.
Андрюс Кубілюс в ефірі 24 каналу: дивіться відео