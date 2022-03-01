Про це повідомив депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.

До слова Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

"Лукашенко не відіграє жодної самостійної ролі. На міжнародному трибуналі в Гаазі він буде сидіти в одному ряду з Путіним як за злочини проти України, так і за злочини проти білоруського народу", – сказав Андрюс Кубілюс.

Що відомо про резолюцію Європарламенту

На позачерговому засіданні Європарламент проголосував за резолюцію щодо вступу України в ЄС та засудження агресії Росії.

Документ, зокрема, закликає розширити санкції проти економіки Росії, а також оборонно-промислового комплексу. Санкції хочуть поширити і на Білорусь, яка підтримує російське вторгнення в Україну.

Євродепутати закликають, зокрема:

обмежити імпорт найбільш важливих російських експортних товарів, включаючи нафту і газ;

заборонити нові інвестиції ЄС в Росію, а також нові російські інвестиції в ЄС;

заблокувати всі російські банки в європейській фінансовій системі, відключити Росію та Білорусь від системи SWIFT.

Андрюс Кубілюс в ефірі 24 каналу: дивіться відео