Лукашенко будет зависимым от Киева, а не Москвы, – Фейгин

Несмотря на неофициальное участие Беларуси в войне против Украины на стороне России, уже вскоре самопровозглашенный президент Александр Лукашенко будет бояться, чтобы Украина не отомстила.

Такое мнение высказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. Об этом он эксклюзивно сказал 24 каналу.

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По его словам, если Украине удастся отстоять свой суверенитет и независимость на просторах таких стран, как Молдова, Беларусь и некоторые другие, то Китай также перейдет на нашу сторону.

Тогда Лукашенко будет гораздо больше зависеть от Киева, чем от Москвы. Он будет бояться, чтобы Украина не послала танки, чтобы отомстить Лукашенко,

– считает Фейгин.

Вместе с тем он убежден, что Россия уже потерпела поражение невероятных масштабов.

Лукашенко будет бояться, чтобы Украина не отомстила – Фейгин: смотрите видео

Есть ли угроза для Украины из Беларуси: что нужно знать

Уже вскоре Владимир Путин в очередной раз планирует встретиться с Александром Лукашенко. Вероятно, что глава Кремля будет пытаться снова втянуть Беларусь в войну.

Поэтому с Севера по-прежнему остается угроза для нашего государства. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он также считает, что даже если Лукашенко даст Украине какие-то гарантии невмешательства, то все равно ему нельзя верить.

Другие эксперты тоже считают, что исключать вторжение в Украину со стороны Беларуси нельзя. Пока Лукашенко у власти – риски могут быть.

Тем временем Беларусь развернула силы спецопераций на границе с Украиной.

10 мая министерство обороны Беларуси сообщило, что якобы нужно реагировать на войска Украины, которые находятся возле южной белорусской границы. Именно поэтому их генштаб дал приказ на развертывание сил спецопераций.

Впрочем, в МВД говорят, что то, что Лукашенко прикажет своим военным наступать – маловероятно.

В том же Министерстве внутренних дел Украины считают, что нам вторжение Беларуси даже выгодно на стратегическом уровне.

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