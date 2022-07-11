Лукашенко был в истерике, когда услышал, что белорусы-добровольцы из Украины пойдут на Беларусь

Добровольцы из Беларуси, которые сейчас являются частью ВСУ, неоднократно отмечали, что после победы Украины вернутся домой, чтобы освободить страну от режима. лукашенко действительно очень боится, после таких заявлений даже совещание собрал, где и проговорился.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель и основатель Telegram-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. Он также отметил, что есть несколько причин, которые очень пугают лукашенко.

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"Многие из общего количества белорусов действительно понимают, что бомбардировка военных объектов на территории Беларуси, или попадание в Мозырский нефтеперерабатывающий завод – это абсолютно реальная вещь", – говорит Антон Мотолько.

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По его словам, белорусы действительно не отдают себе отчет, что лукашенко втянул страну в войну.

"Я очень благодарен Украине и украинцам, что все еще не было решения об атаке белорусской территории, потому что это точно повлекло бы за собой гражданские жертвы", – добавляет Мотолько.

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Лукашенко также боится и достаточно серьезно впал в истерику, когда белорусские добровольцы заявили, что после победы в Украине, они вернутся освобождать Беларусь,

– убежден руководитель проекта "Белорусский Гаюн".

По сути, практически вся активность на юге Беларуси, вновь южный округ и "народное ополчение", это ничто иное, как работа с "диверсантами", резюмирует Мотолько.

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