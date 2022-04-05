Лукашенко давно знал о нападении Путина на Украину

Лукашенко – сволочь, он о планах Путина по нападению на Украину знал еще с 2020 года. При этом он никому ничего не сказал и продолжал наращивать бизнес. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Для Беларуси Украина является вторым бизнес-партнером после России. Но этот лицемерный товарищ продолжал улыбаться, скачивать деньги и никому о войне не сообщал.

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Мнения Лукашенко

Он рассчитывал, что непобедимая российская армия зайдет в Украину, все дрогнут, сдадутся, а Лукашенко зайдет вместе с русаками и что-то тут помародерит. Какой-нибудь морской порт, о котором он давно мечтал, себе заберет или еще что-нибудь.

А тут оказалось, что вошли эти бурятские танкисты, а их здесь никто не рад видеть, с хлебом-солью не встречают, а наоборот, бьют из разного калибра. А кто не имеет калибра, тот с вилами бегает.

И приходит отрезвление, ведь хорошо участвовать на стороне явного фаворита, тогда ты можешь смело забежать и спросить: "кто здесь против нас с Володей?" А когда Володя проигрывает, уже не хочется признаться, что ты с ним.

Он паскудный (Лукашенко – 24 канал), но очень интуитивный. У крестьянского мужика есть интуиция, недоступная для интеллигента. Интеллигент будет думать, перебирать варианты, а этот просто животным умом чувствует, что делать.

Лукашенко знает, что Россия не победит Украину / Фото Getty Images

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Лукашенко знает, что Путин проигрывает

Во-первых, Лукашенко видит, что Россия не выигрывает.

Во-вторых, он видит, что его войска не готовы.

В-третьих, он подозревает, что если он загонит свои войска воевать против Украины, они просто перейдут воевать на сторону Украины, а потом еще могут прийти и к нему. Поэтому я не знаю, что его должно подтолкнуть, Путин использовал уже все возможные варианты.

Лукашенко в Беларуси как наместник. Что-то ему дают делать, но, например, происходящее в военной сфере ему не доверяют. С началом этих учений, после которых Россия ввела войска в Украину, генштаб Беларуси начал возмущаться, потому что они вообще не знали об этом.

Белорусский генштаб выступал в роли статистов или узнавал все из прессы вообще. То же с небом – в Минске еще Лукашенко может чем-то распоряжаться, что и куда летает, а все, что на юг – полностью контролирует Россия. Белорусы только как соучастники – снаряды подвозят и бензин.

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