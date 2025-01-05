Путин его ужасно напугал: Лукашенко снова едет в Китай

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уже вскоре должен посетить Китай. У него есть важные просьбы к лидеру КНР.

Произойдет это накануне выборов в Беларуси, которые запланированы на конец января. Чего же от Китая хочет Лукашенко, 24 Каналу рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

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Чего Лукашенко собрался в Китай

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует совершить официальный визит в Китай перед так называемыми президентскими "выборами". Это будет третья поездка Лукашенко в КНР за последние три года.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что белорусский диктатор собрался в Пекин для усиления переговорных позиций с Кремлем.

Он хочет остаться на своем посту, поэтому так, ему нужно искать каких-то союзников. Лукашенко ищет их и в Европе – не зря он освобождал политзаключенных, и, конечно, в Китае, потому что понимает – Россия для него опасна,

– подчеркнула Ольга Курносова.

Интересно, что недавно Лукашенко сообщал, что боится за собственную жизнь накануне выборов, которые должны состояться уже 26 января. Ему жутко от того, что кто-то может готовить на него покушение, как это было с Дональдом Трампом.

"Это Кремль мог искать киллера для Лукашенко, потому что он неудобен России. Он не делает то, чего хочет Путин и у власти, собственно, находится даже дольше того. Он достаточно хитрый и не, сделал то, чего от него хотел Путин прежде всего – чтобы Беларусь приняла участие в войне", – подчеркнула аналитик.

Поэтому на этом фоне неудивительно, что Лукашенко пытается найти себе союзников из разных стран, чтобы иметь возможность сдерживать Путина.