Вероятно, Лукашенко использует ситуацию с проблемами со здоровьем, что оправдаться перед Путиным. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

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Лукашенко не контролирует свою страну

По его словам, вероятно, что Лукашенко в Москве должен был провести переговоры с Путиным по поводу более широкого привлечения белорусской армии к войне. Но он избежал разговора и теперь едет просить прощения за срочный отъезд.

"Лукашенко не полностью контролирует свою страну, а особенно вооруженные силы – на руководящих должностях в ВС Беларуси находятся выпускники российских военных учебных заведений. Рядовые военные точно не хотят участвовать в войне и не доверяют своим российским коллегам. Очевидно, что там продолжаются подковерные переговоры диктаторов, о которых мы узнаем только после того, как эти режимы свергнут", – подчеркнул Преображенский.

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Он также предположил, что Лукашенко и Путин будут обсуждать размещение ядерного оружия на территории Беларуси, о котором заявлялось в апреле. Лукашенко мог получить инструкции от Си Цзиньпина, публично выступающего за неразмещение ядерного оружия на территории неядерных государств. Белорусский диктатор едет к Путину отказываться от его идеи.

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