Ймовірно, Лукашенко використає ситуацію з проблемами зі здоров’ям, що б виправдатись перед Путіним. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.
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Лукашенко не контролює свою країну
За його словами, ймовірно, що Лукашенко у Москві повинен був провести переговори з Путіним щодо більш ширшого залучення білоруської армії у війні. Але він уникнув розмови й тепер їде просити вибачення за терміновий від’їзд.
"Лукашенко не повністю контролює свою країну, а особливо збройні сили – на керівних посадах в ЗС Білорусі перебувають випускники російських військових навчальних закладів. Рядові військові точно не хочуть брати участі у війні та не довіряють своїм російським колегам. Очевидно, що там тривають підкилимні переговори двох диктаторів, про які ми дізнаємось лише після того, як ці режими скинуть", – наголосив Преображенський.
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Також він припустив, що Лукашенко і Путін обговорюватимуть розміщення ядерної зброї на території Білорусі, про яке заявлялось у квітні. Лукашенко міг отримати інструкції від Сі Цзіньпіна, який публічно виступає за нерозміщення ядерної зброї на території неядерних держав. Білоруський диктатор їде до Путіна відмовлятись від його ідеї.
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