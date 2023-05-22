Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив, чим Путіна може шантажувати Лукашенко на зустрічі.
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"Явно це не конструктивний візит і Лукашенко не буде розповідати про нові досягнення інтеграції та кооперації, як він любить", – прокоментував політтехнолог.
Він переконаний, що Росія взяла на себе певну обіцянку за те, що Лукашенко надав їй свою територію для військових дій. Ці обіцянки можуть бути економічними – покупка білоруських товарів, фінансування спільних проєктів тощо. Однак, попри те, що в Росії з економікою справи дуже погані, певно, Лукашенко буде говорити, що він зі свого боку обіцянку виконав і вимагатиме того ж від Путіна.
Чим шантажуватиме Лукашенко
З одного боку, Лукашенко нібито мав проблеми зі здоров'ям, поспішав поїхати з параду 9 травня, однак просити грошей йому нічого не заважає.
Цю зустріч може буде схарактеризувати одним реченням: "Де гроші, Путін, ти ж мені обіцяв",
– зауважив Тизенгаузен.
Крім того, днями пройшов саміт Китай – Центральна Азія, на якому КНР обговорила тісну співпрацю з країнами, на які раніше вплив мала саме Росія. Ба більше, в обхід Росії Китай та Узбекистан почав будувати нову дорогу. Тепер мовиться про довгострокове викидання Росії з геополітичної арени.
На переконання Тизенгаузена, Білорусь давно шукає собі сильнішого покровителя, ніж Росія, а ним є саме Китай. Тому цим Лукашенко може шантажувати Путіна для отримання певних привілеїв.
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Що відомо про зустріч Путіна та Лукашенка
- 22 травня в Мінську Лукашенко прийняв посла Білорусі в Росії Дмитра Крутого з комплексним звітом з питань білорусько-російської співпраці.
- З доповіді Лукашенко зробив висновок, що в Білорусі з Росією "майже немає жодних проблем", але він в це не вірить. І обговорить це післязавтра в Москві, зокрема ті проблеми, яких "взагалі не повинно бути у відносинах".
- Натомість політолог Олег Лісний припустив, що до ймовірної хвороби Лукашенка своїх рук доклав Кремль. І тепер, можливо, Лукашенка будуть шантажувати, аби Білорусь вступила у війну.