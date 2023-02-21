Лукашенко такие финты уже делал, – политтехнолог о "народном ополчении" Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении сформировать "народное ополчение" численностью в 150 тысяч человек. Это произошло на фоне слитых в СМИ документов о том, что Россия планирует "поглотить" Беларусь.

Такие намерения Кремля очевидны, а подобных планов может быть много. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Поглощение" Беларуси без Лукашенко

Собеседник отметил, что еще несколько лет назад, даже при Лукашенко, Россия пыталась дожать его на полное объединение стран. Впрочем, белорусский диктатор пока на это не идет.

Но Лукашенко не вечен, его можно убить. Очевидно, что этот план никуда не делся,

– заявил Михаил Шейтельман.

В то же время, заявление о формировании "народного ополчения" он считает тактическими уловками Александра Лукашенко. То есть это не какая-то стратегия или дальновидный план.

Шейтельман о хитростях Лукашенко: смотрите видео

Уловки Лукашенко

"Буквально несколько дней назад Лукашенко встречался с Путиным, и Путин от него чего-то хотел. Он хочет, чтобы Лукашенко принял участие в войне", – убежден политтехнолог.

Поэтому белорусскому диктатору накануне визита к российскому пришлось публично заявить журналистам, что белорусская армия не будет участвовать в войне.

Когда Путин спрашивает, что же он обещал присоединиться, тот ответит: "Володя, примет участие ополчение на 150 тысяч. Это еще круче". Он такие финты уже делал – за всю войну несколько раз уже ездил к Путину,

– отмечает Михаил Шейтельман.

Каждый раз после поездки к Путину Лукашенко собирал своих министров и делал новые громкие заявления. К примеру, когда Путин требовал мобилизации от Лукашенко, тот сразу же объявил о проведении мобилизации.

"Мы производим мобилизацию на сельскохозяйственные работы. Все будут собирать урожай". Будто и исполнил долг перед Путиным – мобилизация проведена, но не настоящая. Так выкручивается сейчас Лукашенко", – рассказал политтехнолог.

План захвата Беларуси и "народное ополчение"