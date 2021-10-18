Лукашенко готовит силовиков к возможному перевороту: когда он ждет революцию

Александр Лукашенко предупредил руководство КГБ о том, что в стране, возможно, готовят революцию. Самопровозглашенный глава Беларуси отметил, что государственный переворот может произойти накануне проведения конституционного референдума.

Об этом Лукашенко сообщил во время заседания по кадровым назначениям в КГБ. Самопровозглашенный президент сказал, что ситуация в Беларуси остается очень напряженной.

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Западные страны, по словам Лукашенко, "готовят боевиков"

Вину за это Лукашенко, конечно, возложил на Запад. Именно западные страны, считает политик, намерены сменить власть и более того – "уничтожить независимость республики".

Руководителям КГБ Лукашенко акцентировал, что для проведения переворота специально готовят боевиков. Именно этих "экстремистов" диктатор приказал "выявлять" сотрудникам Комитета.

Дата очередной попытки революции – проведение конституционного референдума,

– сказал Лукашенко.

Конституционный референдум запланировали на февраль 2022 года

Отметим, что конституционный референдум должны провести в конце февраля 2022 года. В Совете Республики подчеркнули, что пока проект основного закона страны дорабатывают. Впоследствии его должны вынести на общее обсуждение.

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