Александр Лукашенко поручил подготовить судебную систему Беларуси к работе в условиях военного времени. В частности, речь идет о проработке возможности создания военно-полевых судов. Такие решения принимаются на фоне заявлений диктатора о подготовке страны к войне и усилении военной составляющей в государственном управлении.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко.

Лукашенко готовит суды к работе в условиях войны

По словам Павла Латушко, Лукашенко поручил судьям проработать возможность создания военно-полевых судов. Фактически белорусский режим готовит судебную систему к работе в условиях военного времени.

Это происходит на фоне других военных приготовлений в стране. Латушко обращает внимание, что Лукашенко не только усиливает военное направление, но и пытается перестроить государственное управление с учетом возможного обострения ситуации.

В то же время белорусский диктатор ведет две параллельные линии. Первая – попытка добиться проведения переговоров по Украине в Минске или занять место за столом переговоров в качестве посредника. Вторая – подготовка к войне.

Лукашенко понимает, что из-за зависимости от Владимира Путина может оказаться перед требованиями Кремля, в частности, относительно использования белорусской территории.

Обратите внимание / Беларусь уже проводит военные учения и проверки готовности государственных структур к работе в условиях военного времени. Ранее Латушко рассказывал, что в стране также отрабатывают работу органов власти и предприятий, а потенциальная система территориальной обороны может охватывать до 150 тысяч человек.

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Может ли Путин втянуть Беларусь в войну

Латушко считает, что Лукашенко оказался в сложном положении из-за зависимости от Кремля. Если Путин не сможет достичь своих целей в войне против Украины, он может попытаться использовать имеющиеся договоренности и влияние на белорусского диктатора, чтобы добиться использования территории Беларуси.

Но Лукашенко не хочет напрямую вступать в войну. Это может иметь серьезные политические последствия для его режима, ведь белорусское общество не поддерживает участие страны в войне против Украины. Поэтому диктатор пытается подготовиться к сценарию, при котором избежать втягивания в войну будет сложнее.

Напомним, Александр Лукашенко ранее публично заявлял, что Беларусь должна готовиться к войне и быть готовой противостоять любым вызовам. В то же время он утверждал, что страна не хочет воевать.

Отдельно Латушко обращал внимание на то, что Россия может использовать белорусское направление для давления на Украину. Однако сами военные приготовления Минска еще не означают, что наступление уже готовят непосредственно.

К слову, военный обозреватель Денис Попович объяснял, что реальная угроза со стороны Беларуси возникнет, если там начнут концентрировать войска на конкретных направлениях. Пока что военные приготовления могут быть способом заставить Украину перебрасывать силы с других участков фронта.

Почему Лукашенко хочет от переговоров по Украине

Второе направление, которое продвигает белорусский диктатор, – попытка вернуться в международную политику через переговорный процесс. Лукашенко хочет, чтоб переговоры о завершении войны проходили в Минске. Если этого не произойдет, он стремится присоединиться к ним в качестве участника или посредника.

Однако, по оценке Латушко, главная цель Лукашенко – не помочь достичь мира, а восстановить собственную политическую субъектность. Диктатор хочет добиться международного признания, ослабления санкций и избежать ответственности за репрессии в Беларуси. Но менять внутреннюю политику он не планирует.

Латушко обратил внимание на то, что Лукашенко продолжает требовать от судей наказывать людей, которых режим считает нарушителями закона. Белорусский диктатор фактически дал понять, что репрессивная система должна и впредь работать.