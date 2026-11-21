Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко.

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Лукашенко готує суди до роботи під час війни

За словами Павла Латушка, Лукашенко дав доручення суддям опрацювати можливість створення військово-польових судів. Фактично білоруський режим готує судову систему до роботи в умовах воєнного часу.

Це відбувається на тлі інших військових приготувань у країні. Латушко звертає увагу, що Лукашенко не лише посилює військовий напрямок, а й намагається перебудувати державне управління з урахуванням можливого загострення.

Водночас білоруський диктатор веде два паралельні напрями. Перший – намагається домогтися проведення переговорів щодо України в Мінську або отримати місце за столом переговорів як посередник. Другий – підготовка до війни.

Лукашенко розуміє, що через залежність від Владіміра Путіна може опинитися перед вимогами Кремля, зокрема щодо використання білоруської території.

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Зверніть увагу Білорусь уже проводить військові навчання та перевірки готовності державних структур до роботи в умовах воєнного часу. Раніше Латушко розповідав, що в країні також відпрацьовують роботу органів влади й підприємств, а потенційна система територіальної оборони може охоплювати до 150 тисяч людей.

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Чи може Путін втягнути Білорусь у війну

Латушко вважає, що Лукашенко опинився у складному становищі через залежність від Кремля. Якщо Путін не зможе досягти своїх цілей у війні проти України, він може спробувати використати наявні домовленості та вплив на білоруського диктатора, щоб домогтися використання території Білорусі.

Та Лукашенко не хоче безпосередньо вступати у війну. Це може мати серйозні політичні наслідки для його режиму, адже білоруське суспільство не підтримує участі країни у війні проти України. Тому диктатор намагається підготуватися до сценарію, за якого уникнути втягування у війну буде складніше.

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Нагадаємо Олександр Лукашенко раніше публічно заявляв, що Білорусь має готуватися до війни та бути готовою протистояти будь-яким викликам. Водночас він стверджував, що країна не хоче воювати.

Окремо Латушко звертав увагу на те, що Росія може використовувати білоруський напрямок для тиску на Україну. Та самі військові приготування Мінська ще не означають, що наступ уже готують безпосередньо.

До слова військовий оглядач Денис Попович пояснював, що реальна загроза з боку Білорусі виникне, якщо там почнуть концентрувати війська на конкретних напрямках. Поки що військові приготування можуть бути способом змусити Україну перекидати сили з інших ділянок фронту.

Чого Лукашенко хоче від переговорів щодо України

Другий напрямок, який просуває білоруський диктатор, – спроба повернутися до міжнародної політики через переговорний процес. Лукашенко хоче, щоб переговори щодо завершення війни відбувалися в Мінську. Якщо цього не станеться, він прагне долучитися до них як учасник або посередник.

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Однак, за оцінкою Латушка, головна мета Лукашенка – не допомогти досягти миру, а відновити власну політичну суб'єктність. Диктатор хоче домогтися міжнародного визнання, послаблення санкцій і уникнути відповідальності за репресії в Білорусі. Але змінювати внутрішню політику він не планує.

Латушко звернув увагу на те, що Лукашенко продовжує вимагати від суддів карати людей, яких режим вважає порушниками закону. Білоруський диктатор фактично дав зрозуміти, що репресивна система має й надалі працювати.