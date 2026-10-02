Лукашенко готовится к войне и мобилизации: эксклюзивное интервью Павла Латушко

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о милитаризации режима Лукашенко и новых кадровых назначениях. Также политик оценил вероятность визита Си Цзиньпина в Минск и роль Китая в войне.

Беларусь все активнее готовится к возможному обострению ситуации: режим Александра Лукашенко усиливает силовой блок, проводит военные учения и проверяет готовность мобилизационной системы. В то же время Минск по-прежнему вовлечен в процессы, связанные с войной России против Украины.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о милитаризации режима Лукашенко, кадровых изменениях в силовом блоке и подготовке к возможной мобилизации.

Назначение Муравейко и усиление военного блока в Беларуси

28 сентября Лукашенко перевел Павла Муравейко, кадрового военного, на должность заместителя главы своей администрации с должности начальника Генштаба, первого заместителя министра обороны. Подчеркнул, что лично выбрал Муравейко и что решение стало неожиданным даже для руководства администрации и для военных. Назначение Муравейко – это личное решение Лукашенко, это усиление самого Муравейко, усиление военного направления? В каком направлении будет двигаться Беларусь под руководством Лукашенко?

Мы предполагали, что Муравейко исполняется 55 лет, и это предельный возраст для занятия генеральской должности в Беларуси. Лукашенко, конечно, может продлить срок, он продлил его Вольфовичу. Вольфовичу, госсекретарю Совбеза, кажется, 68.

И обратите внимание, что есть государственный секретарь Совета Безопасности Вольфович, генерал-лейтенант, который курирует Министерство обороны, весь силовой блок. И вот в государственном органе власти, который вроде бы гражданский, занимается все-таки гражданским сектором, появляется заместитель председателя.

Никогда в истории администрации Лукашенко не было такого, чтобы заместитель отдельно курировал военное направление. И вот ему исполнилось 55 лет. Он уволил его с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, первого заместителя министра обороны, и назначает на эту должность.

Почему все это происходит? Кстати, до этого мы с вами помним, что шесть генералов были уволены. То есть в Вооруженных силах прошла чистка.

Ждем еще, куда он отправит Карпенкова. Карпенков – это пророссийский генерал, командующий внутренними войсками, который фактически создал внутреннюю армию, вооруженную до зубов. То есть это еще одна армия, но только внутри Беларуси. Ему тоже в октябре исполняется 55 лет. Посмотрим, что он с ним сделает.

Муравейко поставили задачу высказывать альтернативную точку зрения. Надо понимать, что они с Вольфовичем друзья. Соответственно, он должен будет оценивать самого Вольфовича, госсекретаря Совбеза.

Ведь госсекретарь Совбеза курирует те же самые вопросы. С Вольфовичем они заканчивали одну Академию Генерального штаба Вооруженных сил России.

Муравейко известен своими весьма удивительными, чудесными высказываниями. Когда-то в 2023 году, занимая должность первого заместителя госсекретаря Совбеза, он прямо заявил, что у них есть право прорубить силой оружия окно на Балтику, к балтийским портам, потому что "плохие европейцы закрыли транзит".

Речь шла, наверное, прежде всего о калии. За что сейчас Лукашенко борется, почему он так просит американцев, чтобы они оказывали давление на Литву, на Латвию, на Польшу, чтобы те открыли транзит белорусского калия? Потому что это огромные деньги, это миллиарды.

Эти миллиарды зарабатывает семья Лукашенко и приближенные к ней люди по посредническим схемам. Это действительно огромные деньги. Так вот, Муравейко, наверное, действует в интересах семьи.

Говорят, кстати, что у него есть какие-то и семейные связи с Лукашенко. Пока мы работаем над этим, выясним, я думаю, где там пересеклись род Муравейко и род Лукашенко, на каком этапе.

Вообще это, конечно, выглядит плохо, потому что это еще раз означает усиление военной тематики в Беларуси. А все-таки это начальник Генштаба, и ему будет поручено осуществить такое слияние, симбиоз, обеспечить максимально возможное взаимодействие гражданского сектора – органов центрального управления Беларуси – с Вооруженными силами Республики Беларусь и в целом с силовым блоком.

Он будет курировать, насколько мы понимаем, территориальную оборону. А территориальная оборона, по крайней мере, по имеющейся у нас информации, – это 150 000 штыков.

Я работал в правительстве, администрация Лукашенко действует по принципу отрицания. Все, что не напишет премьер-министр, на это сверху накладывается докладная с подписью главы администрации Лукашенко или его заместителя.

И там в восьми случаях из десяти будет дана отрицательная оценка любому предложению правительства, будь то в сфере экономики, в моей сфере культуры или образования. Правительство все-таки пытается быть более прагматичным, а те пытаются выступать в роли цензоров. Все на отбой.

Вот сейчас, наверное, такую функцию будет выполнять Муравейко. Но все-таки, еще раз, главная задача – это симбиоз, слияние, сращивание управления страной, государственного управления страной с Вооруженными силами Республики Беларусь.

Полное интервью с Павлом Латушко: смотрите видео

Бесконечные учения: к чему готовится Беларусь?

Все это происходит на фоне продолжающихся бесконечных учений, а Путин угрожает ядерным оружием.

Сейчас проходят учения по территориальной обороне. Всех председателей облисполкомов надели в генеральские мундиры.

И в четырех областях Беларуси – проходят учения, это Минская, Гродненская, Брестская и Могилевская, кажется. Проходят штабные учения, когда собирают всех начальников и обучают их тому, как они будут работать – начиная с облисполкома и заканчивая райисполкомом, государственными и частными предприятиями – в условиях военного времени, когда будет объявлено военное положение.

Я только что принимал участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы говорили об этом в кулуарах и в комитетах Парламентской ассамблеи Совета Европы, что с 24 сентября Лукашенко уже провел и продолжает проводить около пятидесяти учений и не прекращает их.

И говорили о внезапных проверках артиллерийской бригады. Уже дважды за один месяц почему-то проводились учения ВВС и ПВО. Снова инженерные войска, там строят понтоны, ракетные войска, военные разведчики проводили учения, военные корреспонденты.

Внезапная проверка внутренних войск Карпенкова, Министерство внутренних дел учится разгонять массовые протесты в Беларуси.

Они хотят создать эту дополнительную напряженность у соседей, что даже, как мы видели, Литва тоже начала проводить учения. Там 3000 человек – чиновников, представителей предприятий – проводят учения под Вильнюсом, разрабатываются планы вплоть до возможной эвакуации самой столицы Литвы.

Обеспечение коридоров выхода мирного населения в случае нападения на Литву через Сувалкский коридор. Министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил о том, что Польша обеспечит прием беженцев, если на Литву будет совершено нападение, если возникнет необходимость.

Беженцы будут уходить с территории Литвы через Сувалкский коридор. А мы же знаем, что это самый сложный участок, там 104 километра, но, как сказал министр обороны Польши, у нас есть опыт приема 3 миллионов беженцев из Украины. Ну и, конечно же, огромное количество белорусов вынужденно покинуло территорию Беларуси и проживает на территории Польши.

Так что здесь, конечно, речь может идти и об ИПСО. А с другой стороны, отвечая на вопросы иностранных парламентариев, я говорю: Лукашенко, несмотря на то, что не хочет направлять армию на войну, потому что боится политических последствий для себя, но он готовится.

А если не будет возможности отвязаться от Путина, лучше же быть готовым. Поэтому он говорит: "Так, вплоть до мобилизации". И, кстати, будет проведена проверка системы мобилизации военнослужащих запаса. То есть они проверяют всю схему работы в условиях военного времени.

Какие игры с политзаключенными и Россией проворачивает Лукашенко?

А как вам идея привлечения Джона Коула к переговорам с Лукашенко?

"Диссидент.бай" сообщает, что в Беларуси 940 политзаключенных, "Вясна" называет цифру 840. И за последние дни мы услышали о стольких приговорах в Беларуси.

Кстати, правозащитники собрали информацию, что только по состоянию на февраль 403 человека получили политические приговоры за поддержку Украины, за пожертвования, за попытку уехать воевать на стороне Украины, за любую помощь.

А в целом правозащитники оценивают довольно широкий разброс: от 1671 до 2300 граждан Беларуси были арестованы за поддержку Украины.

Что касается Коула, да, это интересная история, но скажу так. Трамп объявил, что он представил его в Сенат, потому что в Сенате, мы с вами тоже об этом говорили, у Коула истекает мандат в ноябре, и что будет дальше?

Трампу ничего не оставалось, как обратиться в Сенат, потому что он мог назначить своего спецпредставителя только на год. То же самое, кстати, будет с переговорщиками и с Россией. Год закончится, и Трампу нужно будет делать что-то.

И он внес в Сенат предложение назначить Коула послом Соединенных Штатов Америки по вопросам заложников. Но я понимаю, что там идет речь не только о России, мандат будет широким, но Коул уже довольно пожилой человек.

При всем уважении к нему, я с трудом представляю, что он будет успевать заниматься всеми заложниками во всех странах мира. Он сейчас переключится на Россию.

Почему я так прогнозирую? Да, я не думаю, что он откажется от Беларуси, но в большей степени можно прогнозировать. Ну, потому что там больше политического внимания, там больше имиджевых выгод для Трампа.

Но согласитесь, если он вытащит из тюрем российских политических заключенных, об этом будет писать вся мировая пресса. Об этом напишет даже CNN, который, например, не любит Трампа.

Соответственно, фокус внимания с белорусских политзаключенных немного сместится в сторону. И тогда, конечно, для нас это сложно, потому что люди будут оставаться в тюрьмах.

И самое главное, мы же видим, что все эти важные действия по спасению человеческих жизней – и здесь без дискуссий, я говорю это абсолютно искренне, – но они же впоследствии превращаются в сделки. Ведь одно дело, когда ты договариваешься, например, освободить людей, снять какие-то санкции, и на этом все закончилось. Но как только снимаются санкции, почему-то сразу появляются коммерческие контракты на товары, с которых снимаются санкции.

Вот так, как с белорусским калием. Сняли санкции, освободили людей, и сразу же отправилось судно в Соединенные Штаты Америки, чтобы попытаться оказать давление на Канаду, чтобы Канада снизила цены.

А тут появляется тема "Гродно Азот". На той же встрече с губернатором Ульяновской области Лукашенко говорит: "А давайте реализуем совместный американо-российско-белорусский проект "Гродно Азот". Азотные удобрения".

И он предлагает, насколько мы понимаем, американские инвестиции. "Гродно Азот" находится под американскими санкциями, не забываем. Наш прогноз: это следующее предприятие, с чего Лукашенко очень хотел бы снять санкции.

Газ российский, "газпромовский", а предприятие, разумеется, белорусское.

И в чем здесь может быть выгода для всех трех? А выгода может заключаться в том, что благодаря этому можно будет поставить вопрос о снятии американских санкций с "Газпрома". А почему бы и нет?

Если "Газпром" – это, возможно, проработанный проект с Путиным, предложенный Коулу. И, насколько мы теперь понимаем, он обсуждался, возможно, при приезде Коула.

Вот этот проект будут дорабатывать. Там же возникли проблемы с Ормузским проливом. Когда началась блокада, прекратились поставки СПГ, сжиженного природного газа, и элементарной серы. Это важные составляющие для производства азотных удобрений.

И цена на азотные удобрения на мировых рынках подскочила до 750–800 долларов за тонну с 400–450. Но теперь она снова упала. Это очень выгодный бизнес. Это сверхприбыльный бизнес.

И я думаю, что сейчас Лукашенко предлагает сделку США и пытается втянуть туда россиян. Наверное, Коул тоже будет привлечен, возможно, к обсуждению вариантов этой сделки.

"Беларуськалий" как спонсор вывоза украинских детей в лагерь "Диброва"

Какова роль "Беларуськалия" сейчас в похищении и вывозе украинских детей? И что мы должны понимать об уровне ответственности за это?

В понедельник я подписал письмо министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге в связи с дискуссией, развернувшейся в Европе – лоббисты, как всегда, появились. Это же деньги, мы с вами сказали, это миллиарды долларов.

Появились лоббисты, которые начали предлагать: "А давайте снимем санкции с "Беларуськалия", пусть он поедет в Европейский Союз". Или, по крайней мере, пусть он поедет транзитом.

Но это было связано с решением Соединенных Штатов Америки о снятии санкций с белорусского калия. Поплыл этот корабль, правда, из России, из Ленинградской области. Логистика дорогая, долгая, самая дешевая – это Клайпеда. Значит, давайте попробуем поехать через Клайпеду.

Сейчас, конечно, в Европе разгорелась дискуссия, Коул приезжал в Ригу, Вильнюс, насколько я понимаю, он общался и с Варшавой: снимать или не снимать. Но мы посмотрели, а за что были введены санкции в отношении "Беларуськалия"?

На "Беларуськалий" были введены санкции по разным причинам. И за нарушение прав человека, за репрессии в отношении работников "Беларуськалия" – там было огромное количество уволенных, репрессированных, изгнанных из страны людей, – за поддержку агрессии и, в частности, к сожалению, за содействие вывозу украинских детей.

Мы занимались расследованием вывоза украинских детей в Беларусь по решению Лукашенко, и тогда мы выяснили, что основным местом пребывания украинских детей был лагерь "Диброва".

Это Солигорский район Минской области, там, где находится предприятие "Беларуськалий". Этот лагерь "Диброва" числится на балансе "Беларуськалия".

Одновременно генеральный директор "Беларуськалия" Головатый, сейчас он сенатор, предоставлял автобусы футбольного клуба "Шахтер". А футбольный клуб "Шахтер" из города Солигорск – это тоже собственность компании "Беларуськалий".

То есть фактически "Беларуськалий" стал главным спонсором, наряду с так называемым "союзным государством", вывоза украинских детей.

То есть там проводились, например, концерты, сестры Груздевы собирали сотни украинских детей и говорили им, чтобы Байден сдох, чтобы Зеленский сдох, а Путин процветал. Представляете, сидят украинские дети, им рассказывают, что ваша родина – это вот от Бреста до Владивостока, Украины нет и так далее. Давали им оружие, учили им пользоваться.

Ну и к нам обратилась Европейская комиссия, Европейская служба внешних действий в конце года: дайте нам дополнительные основания в отношении ряда белорусских предприятий, почему они должны остаться под санкциями. Потому что начали судиться.

Вот сейчас "БелАЗ" и "МАЗ" пытались выйти из-под санкций, но ничего не вышло. Европейский суд им отказал. Основания для санкций сохранены.

Мы привели, в частности, в отношении "Беларуськалия" этот пример с украинскими детьми. И 26 февраля Европейская комиссия внесла поправку в санкционное решение, прописав, что "Беларуськалий" также несет ответственность за вывоз украинских детей.

Я передал это также нашему другу, депутату Литвы Зингерису. Нужно говорить об этом и литовским политикам.

Очень важно, чтобы Украина также вместе с нами выступала на европейских форумах. Об этом я говорил, выступая на специальной платформе, посвященной украинским детям. Приезжали дети из Харькова, вот сейчас в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Я выступил, взял слово и сказал, что нельзя снимать с "Беларуськалия" санкции, потому что они ответственны за военное преступление. И вот Головатый находится под санкциями и Евросоюза, и США, и Великобритании.

И я это, кстати, передал на прошлой неделе делегации Госдепартамента США. У нас была встреча в Варшаве. Я сказал: "Вы – партнеры, спасибо, что помогаете нам освобождать людей. Но вы должны также понимать, что это за калий, чем он пахнет. Он пахнет, если не сказать грубо, военными преступлениями".

Зачем Лукашенко приглашает Си Цзиньпина в Минск?

1 октября Лукашенко пригласил Си Цзиньпина приехать в Беларусь с официальным визитом в 2027 году. О согласии китайской стороны в сообщении не говорится. Будет ли оно в принципе, и что ему сейчас нужно от Пекина?

В день образования КНР он направил ему поздравления и заодно пригласил. Мне кажется, глава КНР, могу ошибаться, лет 15, наверное, не приезжал в Беларусь, а Лукашенко туда ездит.

Конечно, такие односторонние визиты ему не очень нравятся. Он хотел бы принять у себя главу Китая.

Но Лукашенко же мечтает. Мы каждый раз это повторяем, и в этом я убежден. Ведь даже Джон Коул, спецпредставитель Трампа, заявил в интервью New York Times, что он видит в Лукашенко посредника.

Что у Лукашенко очень хорошие отношения с Путиным, дружеские отношения с Путиным, так почему бы ему не стать посредником в прекращении войны?

Конечно, сейчас мы не видим перспектив какого-либо соглашения, но в то же время многие политики над этим работают. Когда-нибудь это произойдет, будем надеяться.

И вот тогда Лукашенко хотел бы видеть в Минске и Си, и Путина, и Трампа. Поэтому это, я думаю, в определенном смысле проработка вот этого "Минска-3", возможной встречи уже в более широком формате.

Хотя, конечно, и сам двусторонний визит станет огромным подарком для Лукашенко. Когда он ездил к Си, помните, пару месяцев назад, он попросил его сделать заявление, и Си заявил, что Китай поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Он получил в своих играх с Путиным гарантии со стороны Китая.

Но мы обсуждали, что это гарантии лишь на словах. Китай не пошлет Вооруженные силы Китайской Народной Республики, при этом они огромны, защищать Беларусь от россиян, если россияне предпримут какие-то негативные действия в отношении Беларуси.

Он хвастается в этих поздравлениях большим торговым оборотом. Так, торговый оборот большой, но отрицательное сальдо составляет 6 миллиардов. А для Беларуси 6 миллиардов – это, ой, какие огромные деньги.

Поэтому да, стратегическое партнерство есть, все это есть, но экономические и инвестиционные результаты не самые, скажем так, показательные. Там же была утверждена программа из тридцати двух различных мероприятий, инвестиционных проектов, из которых было выполнено только шесть.

Кстати, эта встреча втроем, но без Лукашенко, вроде бы планируется. Ведь Ушаков подтвердил, что на саммите АТЭС, который состоится 18–19 ноября, возможно, лидер Китая инициирует трехстороннюю встречу Си, Трампа и Путина. Я думаю, что все должны понимать: кто может остановить войну сейчас? Именно Китай.

Если бы Китай перестал помогать России, перестал покупать или ограничил закупки сырья, передачу и продажу военных технологий России, занял бы жесткую позицию. Это серьезно повлияло бы на действия Кремля, учитывая, что и США, конечно, начнут более активно помогать и вводить эти адские санкции, а Европейский Союз в любом случае является нашим союзником.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.