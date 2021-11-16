В это время диктатор делает циничные заявления, что якобы в течение осени они вернули около 5 000 человек. Об этом он сказал во время разговора с канцлером Ангелой Меркель.

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Те, кто законно приезжает в Беларусь, мы их принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона – в самолет и обратно,

– сказал Лукашенко.

На границе стало больше мигрантов

Польша, Литва и Латвия заявляют, что на границе стран резко увеличилось число мигрантов из Афганистана и Ирака. Они пытаются пересечь линию разграничения из Беларуси.

Польские власти подчеркнули, что сложившаяся ситуация – это форма гибридной войны со стороны режима Лукашенко, направленная на давление против ЕС из-за введенных им санкций.

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