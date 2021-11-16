В это время диктатор делает циничные заявления, что якобы в течение осени они вернули около 5 000 человек. Об этом он сказал во время разговора с канцлером Ангелой Меркель.
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Те, кто законно приезжает в Беларусь, мы их принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона – в самолет и обратно,
– сказал Лукашенко.
На границе стало больше мигрантов
Польша, Литва и Латвия заявляют, что на границе стран резко увеличилось число мигрантов из Афганистана и Ирака. Они пытаются пересечь линию разграничения из Беларуси.
Польские власти подчеркнули, что сложившаяся ситуация – это форма гибридной войны со стороны режима Лукашенко, направленная на давление против ЕС из-за введенных им санкций.
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Ситуация на границе Беларуси и Польши
- На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.
- Минобороны Польши 15 ноября сообщило, что на границе со стороны Беларуси слышна стрельба. В ведомстве отметили, что такие провокации стали реальностью, в которой живут польские солдаты.
- В связи с миграционным кризисом украинский МИД, пограничники и силовики готовятся к худшему сценарию. Не исключают как прорыва беженцев в Украину, так и вторжения России.